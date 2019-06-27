Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 12:27 — REGNUM

На Ямале задержана группа контрабандистов оружием с Украины и из Литвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, преступная группа из 11 человек задержана в Новом Уренгое. Пресечена деятельность четырёх подпольных мастерских по модернизации средств вооружения.

Было изъято 33 единицы огнестрельного оружия, из них 11 винтовок, карабинов и ружей, семь автоматов, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, три ручные осколочные гранаты, девять тысяч патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») и по статье 233 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).