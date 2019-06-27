п. Нижнеангарск, , 12:22 — REGNUM

Экипаж самолёта Ан-24, который сегодня, 27 июня, совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии, передал сигнал бедствия за 30 км от воздушной гавани, сообщает пресс-служба Росавиации.

«По предварительным данным, во время снижения для захода в аэропорту Нижнеангарск примерно на удалении 30 км от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал «Бедствие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-спасательная служба аэропорта была приведена в полную готовность.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, после отказа двигателя совершил посадку в аэропорту Нижнеангарска.

Воздушное судно, на борту которого находились 47 человек, выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнулось со зданием очистных сооружений, после чего самолёт загорелся. В результате погибли командир экипажа и бортмеханик. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.

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