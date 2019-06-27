Москва, , 12:16 — REGNUM

Пять хакерских атак зафиксированы при проведении «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня. Об этом сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов 27 июня на брифинге в Москве.

Это согласованные DDoS-атаки на различные ресурсы, задействованные в проведении прямого эфира, в ходе которого глава государства отвечал гражданам, пояснил он. Была предпринята одна атака непосредственно на информационные ресурсы ВГТРК, а еще четыре ставили целью невозможность взаимодействия граждан с президентом.

Мурашов добавил, что накоплен довольно большой опыт отражения таких атак. На качество работы «прямой линии» они не повлияли.

Как сообщало ИА REGNUM, о хакерской атаке на кол-центр «прямой линии» стало известно 20 июня во время телеэфира. Отмечалось, что злоумышленники действовали с территории Украины.

Читайте также: DDoS-атака подтвердила актуальность мировых норм в регулировании интернета