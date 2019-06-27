Улан-Удэ, , 11:19 — REGNUM

Состояние пострадавших в катастрофе самолета Ан-24 в Нижнеангарске на севере Бурятии не вызывает опасения медиков. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Всего за медицинской помощью обратился 31 пассажир самолета и два члена экипажа. Из них госпитализировали четырёх с травмами средней тяжести. В условиях стационара получают лечение «девочка 13 лет (закрытая черепно-мозговая травма), сотрясение головного мозга средней степени, подросток 17 лет проходит дообследование на исключение переломов, женщина 60 лет с переломом предплечья и мужчина 49 лет с ушибом коленного сустава».

Министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев «Ситуация полностью находится у нас на контроле, лекарственных препаратов достаточно. Хочу отметить, наши две медицинские организации, которые находятся в городе Северобайкальск и Нижнеангарске совместно оперативно сработали. И дальше будут проводить всю необходимую помощь тем, кто еще обратится в медицинские учреждения района. Всем, кто обращается — медицинская помощь будет оказана в полном объеме».

О состоянии пострадавших врачи Нижнеангарской центральной районной больницы и отделенческой больницы на станции Северобайкальск ОАО РЖД, где они проходят лечение, доложили в минздрав Бурятии в ходе состоявшегося телемоста.

Пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев также подтвердил, что всего в самолете в момент аварии находились 47 человек — 43 пассажира и 4 члена экипажа. Опубликованный в сети список из 40 пассажиров неполный, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня самолет Ан-24 совершил жёсткую посадку в аэропорту Нижнеангарска Северобайкальского района Бурятии. Самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с очистными сооружениями. Воздушное судно пробило ограждение и загорелось. На борту находились 47 человек, в том числе четверо членов экипажа. Погибли командир самолета и техник.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

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