Якутск, , 11:08 — REGNUM

Бывший заместитель главы Якутска по развитию территорий Василий Гоголев, арестованный по подозрению в получении 114 млн рублей взятки, написал из следственного изолятора письмо, в котором пытается доказать, что его подставили. По словам экс-чиновника, квадратные метры он не вымогал, а разрешение на строительство 16-этажного дома у возглавляемой им до назначения вице-мэром компании, итак фактически было, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Письмо Василия Гоголева опубликовало News.Ykt.ru. Бывший вице-мэр утверждает, что проект дома изначально позволял строить его 16-этажным, но в проекте планировки территорий было указано: здание должно быть 13-этажным. Чтобы изменить это, вопрос выносили на публичные слушания, и в их протоколе говорилось о решении в пользу компании «Утум-Инвест».

"Через неделю после этого произошёл беспрецедентный случай подлога протоколов, — написал Василий Гоголев (речь идёт о том времени, когда он ещё не был вице-мэром, а возглавлял строительную компанию). — Ко мне поступил протокол публичных слушаний и заключение к ним с отрицательным решением под одним и тем же номером, что и высланный ранее на почту члену градостроительной комиссии, но с положительным решением. В отрицательных подложных протоколе и заключении были допущены существенные искажения слов и решений членов комиссии. Это чистая подделка и подлог документов. При этом на официальном сайте мэрии Якутска был опубликован протокол с положительным заключением. Я зафиксировал это у нотариуса. Документы подлога протоколов я передал в прокуратуру Якутии. Прокурор, увидев прямые подделки документов, направил документы о возбуждении уголовного дела на первого заместителя мэра Якутска Сергея Игнатенко. Несмотря на прямые доказательства, Следственный комитет г. Якутска отказал в возбуждении уголовного дела. Тем самым ООО «Утум-Инвест» не было получено разрешение на строительство даже на 13-этажный объект».

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По словам Василия Гоголева, после этого к нему пришла руководитель фирмы «Строй-Академия» Анна Неустроева и предложила для получения разрешения на строительства переоформить участок на неё.

Людмилой Валерьевной Николаевой и Айсеном Сергеевичем Николаевым по этому объекту и получила одобрение. При составлении договора купли-продажи я просил указать рыночную стоимость в 150 миллионов рублей плюсом к имеющемуся обременению в 100 миллионов рублей. Сумма в договоре должна была составить 250 миллионов рублей или 15% от полезной площади объекта исходя ориентировочно 30 000 кв. м полезной площади. Она убедила указать символическую стоимость плюс 50 миллионов рублей к имеющемуся обременению в 100 миллионов рублей, т. е. 150 миллионов рублей, 50 из которых она обязалась по договору оплатить в течение одного месяца с момента подписания договора (дата подписания — 23 мая 2018 года — прим. ИА REGNUM )». Василий Гоголев «Сказала, что лично переговорила спо этому объекту и получила одобрение. При составлении договора купли-продажи я просил указать рыночную стоимость в 150 миллионов рублей плюсом к имеющемуся обременению в 100 миллионов рублей. Сумма в договоре должна была составить 250 миллионов рублей или 15% от полезной площади объекта исходя ориентировочно 30 000 кв. м полезной площади. Она убедила указать символическую стоимость плюс 50 миллионов рублей к имеющемуся обременению в 100 миллионов рублей,150 миллионов рублей, 50 из которых она обязалась по договору оплатить в течение одного месяца с момента подписания договора (дата подписания — 23 мая 2018 года — прим.)».

После этого, пишет Василий Гоголев, он начал работать в горадминистрации, и понял, что Неустроева не хочет ни возвращать 50 млн рублей, ни отдавать назад земельный участок. Для усложнения процесса возврата земли она начала обременять её дольщиками, в том числе фиктивными.

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«Что касается моих действий по повышению этажности, тот тут всё абсолютно в рамках закона. Так как зона на этом участке Ж-6, то там позволительно строить 16-этажный объект. И вообще, я считаю, что застройщик, получив разрешение на строительство в июне 2018 года без отклонений от предельных параметров, мог эту процедуру и не проходить, так как у них есть уже ранее выданное окружной администрацией разрешение на строительство этого объекта на 13 этажей». Василий Гоголев

Говоря о взаимоотношениях с Анной Неустроевой, Василий Гоголев пояснил: «Я был осведомлен, что она готовит провокацию и записывает меня, и всячески избегал встреч с ней, которых она добивалась практически ежедневно. Получение застройщиком разрешения на строительство было лишь делом времени, я же старался, чтобы это произошло до 1.07.2019. Действия Неустроевой — чистейшая провокация, и в ходе следствия это неизбежно станет ясно. На нее саму надо возбудить уголовное дело. Я думаю, в оперативных материалах и прослушках неоднократно звучит ее призыв решить конфликт с Карамзиным с помощью провокации против меня. Что ставит сами оперативные работы под вопрос провокации и фиктивной видимости возбуждения уголовного дела».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутска Сардана Авксентьева заявляла, что не верит в виновность Василия Гоголева:

«Я не знаю обстоятельств дела, но не верю, что он мог совершить такое. По моему поручению он начал очень серьёзное расследование по тысячам земельных участков, полученных незаконным путем. Нельзя исключать и провокаций. Уверена, что следствие во всех обстоятельствах объективно разберётся». Сардана Авксентьева

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