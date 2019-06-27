Ливерпуль, Великобритания, , 10:40 — REGNUM

Концерт американской певицы Пинк в Ливерпуле отметился неожиданным увеличением числа слушателей: во время выступления на стадионе родился ребенок, пишет газета Liverpool Echo 26 июня.

32-летняя поклонница Пинк Дениз Джонс почувствовала схватки за несколько минут до начала выступления. Роды начались за три недели до ожидаемого срока. Новорожденная девочка появилась на свет, когда Пинк исполняла свой хит «Get the Party started». Ей дали имя в честь певицы.

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