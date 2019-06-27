Чебоксары, 27 июня 2019, 10:36 — REGNUM
В Чувашии завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Коммунальные технологии» (КТ), которому инкриминируют злоупотребление полномочиями, уклонении от погашения кредиторской задолженности и неисполнении решения суда. Гособвинение просит назначит злоумышленнику два года колонии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
Дело расследовало СУ СКР по Чувашии. Следствие полагает, что подсудимый, являясь генеральным директором ООО «Коммунальные технологии» в 2016—2018 годах, совершил ряд преступлений. В частности, вопреки интересам им предприятия, повторно оплатил ранее оказанные юридические услуги сторонней организации в размере около 23 миллионов рублей, чем увеличил кредиторскую задолженность организации перед контрагентами.
Генерального директора обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), трех эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и двух эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении КТ в июне 2018 года была введена процедура наблюдения. С 1 сентября 2018 года прекращена деятельность по теплоснабжению в Чебоксарах, с 1 ноября 2018 года прекращена деятельность по передаче тепловой энергии в Новочебоксарске. Прекращение деятельности связано с расторжением договоров аренды из-за просрочки внесения арендных платежей за пользование муниципальным теплосетевым имуществом. По состоянию на апрель 2019 года, КТ осуществляет передачу электрической энергии в Чебоксарах, Цивильске, Марпосаде.
КТ было зарегистрировано 6 ноября 2003 года, начало осуществлять основную операционную деятельность с 2006 года.