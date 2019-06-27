Чебоксары, , 10:36 — REGNUM

В Чувашии завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Коммунальные технологии» (КТ), которому инкриминируют злоупотребление полномочиями, уклонении от погашения кредиторской задолженности и неисполнении решения суда. Гособвинение просит назначит злоумышленнику два года колонии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Дело расследовало СУ СКР по Чувашии. Следствие полагает, что подсудимый, являясь генеральным директором ООО «Коммунальные технологии» в 2016—2018 годах, совершил ряд преступлений. В частности, вопреки интересам им предприятия, повторно оплатил ранее оказанные юридические услуги сторонней организации в размере около 23 миллионов рублей, чем увеличил кредиторскую задолженность организации перед контрагентами.

«Кроме того, подсудимый, достоверно зная о вступивших в законную силу судебных решений о взыскании с КТ в пользу юридических лиц денежных средств и возбужденных по этому поводу исполнительных производств, заключил сделки по переуступке прав требований ликвидной дебиторской задолженности на сумму более 388 млн рублей третьим лицам, тем самым воспрепятствовал принудительному взысканию названных денежных средств», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Генерального директора обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), трех эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и двух эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»).

«По результатам исследования доказательств государственным обвинителем предложено суду признать подсудимого виновным по всему объёму предъявленного обвинения и назначить окончательное наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — говорят в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении КТ в июне 2018 года была введена процедура наблюдения. С 1 сентября 2018 года прекращена деятельность по теплоснабжению в Чебоксарах, с 1 ноября 2018 года прекращена деятельность по передаче тепловой энергии в Новочебоксарске. Прекращение деятельности связано с расторжением договоров аренды из-за просрочки внесения арендных платежей за пользование муниципальным теплосетевым имуществом. По состоянию на апрель 2019 года, КТ осуществляет передачу электрической энергии в Чебоксарах, Цивильске, Марпосаде.

КТ было зарегистрировано 6 ноября 2003 года, начало осуществлять основную операционную деятельность с 2006 года.