Улан-Удэ, , 10:37 — REGNUM

Из столицы Бурятии — города Улан-Удэ — в Нижнеангараск, где произошла катастрофа самолета Ан-24, вылетел вертолет санитарной авиации. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

По уточненной информации, за медицинской помощью обратился уже 31 человек. 49-летний мужчина госпитализирован с ушибом колена. Всего на лечении в Нижнеангараской центральной больнице сейчас находятся четыре человека.

Добавим, что в Нижнеангарской больнице со всеми участковыми терапевтами, стоматологами числится 28 врачей. В 13:30 по местному времени министерство здравоохранения республики провело телемост из Улан-Удэ с Нижнеангарской ЦРБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня самолет Ан-24 совершил жёсткую посадку в аэропорту Нижнеангарска Северобайкальского района Бурятии. Самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с очистными сооружениями. Воздушное судно пробило ограждение и загорелось. На борту находились 47 человек, в том числе четверо членов экипажа. Погибли командир самолета и техник.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Читайте также:

Катастрофой Ан-24 в Бурятии займутся криминалисты центрального аппарата СКР

Подробности авиакатастрофы в Бурятии: произошло возгорание самолёта