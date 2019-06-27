Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 10:35 — REGNUM

Участники преступной группы, причастные к организации канала контрабанды оружия с территории Украины и Литвы, задержаны в Новом Уренгое. Об этом сообщает 27 июня пресс-служба ФСБ России.

Всего задержаны 11 человек: организатор и десять участников преступного сообщества. Изъято 33 единицы огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, включая автоматы, винтовки, карабины и ружья, пистолеты и револьверы и пистолет-пулемет. Также изъяты 3 гранаты, около 9 тыс. разлиных патронов более 500 элементов оружия.

Кроме того, члены преступной группы занимались модернизацией гражданских образцов оружия в боевые аналоги в четырех подпольных мастерских. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном обороте и незаконном изготовлении оружия.

Читайте также: Незаконный оборот оружия: 33 сотрудника саратовского МВД наказали