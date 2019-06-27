Иркутск, 27 июня 2019, 10:31 — REGNUM

Власти Иркутской области сегодня, 27 июня, были вынуждены объявить режим ЧС: из-за непрекращающихся дождей реки вышли из берегов и подтопили уже 700 домов. Уведомление об этом опубликовано на региональном сайте ГУ МЧС.

Вебер Яков Яковлевич. Наводнение. 1926
Вебер Яков Яковлевич. Наводнение. 1926

«Произошло подтопление участков дорог муниципального значения, затруднено транспортное сообщение с населёнными пунктами. В Тулунском районе сохраняется угроза подтопления низменных участков местности», — заявили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, синоптики дают неутешительный прогноз: дожди разной степени интенсивности будут идти в регионе до конца июня. Есть опасность подтопления новых территорий.

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