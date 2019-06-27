Елизово, Камчатский край, , 10:01 — REGNUM

Двое инвалидов-колясочников на Камчатке вынуждены ползком, с риском для жизни, выбираться из своего подъезда, чтобы попасть на улицу. Чтобы приобрести специальный подъёмник, один из них сам, за свой счёт, съездил в Санкт-Петербург. Машину инвалид привёз. Но она не работает, а чиновники находят массу отговорок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В 2015 году двум инвалидам-колясочникам Александру Симченко и Владимиру Евдокименко было выделено жильё в городе Елизово по программе обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подъезд дома, в котором получили жильё сироты — инвалиды, не был приспособлен для их проживания, но власти Елизово, равно, как и министерство социальной защиты правительства Камчатского края, данный факт не смутил.

При этом никакого выбора, по словам сирот-инвалидов, им не предоставили.

Тогда же, в 2015 году, Александр Симченко решил добиться от властей установки подъёмника. Ему пообещали. Но, как выяснилось, у правительства края не была разработана программа для создания комфортной и доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. На то, чтобы разработать такую программу, у чиновников ушло несколько месяцев. Всё это время сироты-инвалиды, лишённые возможности передвигаться без посторонней помощи, вынуждены были выползать из подъезда, чтобы попасть на улицу.

Деньги на приобретение подъёмника в итоге были перечислены только в 2016 году.

Но деньги выделили только на приобретение механизма. О том, что подъёмник нужно привезти с завода-изготовителя, установить его, чиновники не подумали.

В итоге, как пишет ИА Кам 24 , Александр Симченко сам, за свой счёт, вынужден был поехать в Санкт-Петербург, приобрести там подъёмник, выбрать такой, который подходил бы не только ему, но и его соседу-инвалиду Владимиру Евдокименко, организовать его доставку.

Наконец долгожданная машина была доставлена в Елизово. И тут выяснилось, что стоимость установки оборудования — 200 тыс. рублей. Власти Елизово выделили 15 тыс.

Ни одна компания не согласилась устанавливать оборудование за такие деньги.

Ещё целый год Александр Симченко искал человека, который взялся бы установить подъёмник за 15 тыс. рублей. В январе 2019 года он нашёл специалиста по лифтовому оборудованию, который согласился всё сделать. Александр передал его контакты в администрацию Елизово. Весной подъёмник в подъезде был, наконец, установлен.

Но он до сих пор не работает.

Сирота-инвалид Александр Симченко говорит, что, как не старался, не может понять, почему несложную, в общем-то, проблему. Власти решают уже четыре года.

Александр Симченко «Такие вопросы вообще-то решаются быстро. А у нас — наоборот. Почему — непонятно! При этом власти везде заявляют, что заботятся об инвалидах. Они рассказывают, что у них бюджет год от года пухнет. А ещё они очень любят рассказывать, что у них бюджет — социально-ориентирован».

Глава Елизовского района Камчатки Роман Василевский нашёл множество причин, по которым он — ни в чём не виноват: и дом, в который поселили сирот-инвалидов, строился по старому проекту, и жильё для таких граждан — ответственность правительства края, и соседи инвалидов сломали подъёмник. В конце-концов Василевский пообещал, что в ближайшее время механизм починят. Когда он будет работать и когда, наконец, двум сиротам-инвалидам не придётся ползком выбираться на улицу, пока не ясно.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке отношение властей к инвалидам более, чем странное. Например, в январе 2019 года инвалидам и семьям с детьми — инвалидами на полуострове льготы по оплате услуг ЖКХ урезали почти в семь раз. Женщина-инвалид, шокированная тем, что после оплаты ЖКХ у неё теперь не останется средств даже на еду, сумела дозвониться на «прямую линию» губернатора Владимира Илюхина. Он пообещал разобраться. Но после этого ситуация только ухудшилась. Чиновники утверждали: всё по закону. Однако в ситуацию вмешалась прокуратура Камчатского края, которая опротестовала такое решение правительства региона, так как оно противоречит федеральному законодательству.

Чиновники принялись опротестовывать решение надзорного органа. Тем временем у инвалидов из-за урезанных льгот образовались огромные долги по оплате ЖКХ. Многотысячные долги висели на людях тяжким бременем, им грозили отключением коммунальных услуг, чиновники продолжали упорствовать. В дело опять пришлось вмешиваться прокуратуре.

Между тем, урезая всевозможные льготы, положенные по закону, самым незащищенным слоям населения, власти Камчатки не забывают улучшать собственное положение. Так, в то самое время, когда в Петропавловске-Камчатском проходил многотысячный митинг против повышения пенсионного возраста, депутаты-единороссы большинством голосов приняли закон, согласно которому региональная надбавка к пенсии у высших должностных лиц превышает 100 тыс. рублей.