Ботлихский район, , 09:07 — REGNUM

Сильный ливень прошёл накануне, 26 июня, на территории Ботлихского района Дагестана. В сёлах Анди и Гоготль в общей сложности подмыто 23 жилых дома и размыто порядка шести километров дорог, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

Жертв и пострадавших среди жителей района нет. Электроснабжение не отключено, жизнеобеспечение населения не нарушено, добавили в чрезвычайном ведомстве. Сегодня, 27 июня, рабочая комиссия от районной администрации оценит нанесённый ливнем ущерб.

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Как сообщало И ИА REGNUM, дождь с градом 26 июня также обрушился на Гунибский, Кайтагский, Кизлярский, Магарамкентский и Шамильский районы Дагестана. Без света остались жители порядка 20 населённых пунктов, в пяти из них также произошло отключение газа. В большинстве сёл к вечеру электроснабжение было восстановлено.