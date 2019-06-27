Токио, , 08:52 — REGNUM

В Японии минный тральщик сил самообороны страны «Нотодзима» столкнулся с сухогрузом. Как сообщает NHK, инцидент произошёл сегодня, 27 июня, около полудня во Внутреннем японском море в районе порта Ономити в префектуре Хиросима.

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Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. На борту судов находились более 40 человек. Однако сами корабли получили серьёзные повреждения. Так, у тральщика повреждена правая задняя часть корпуса, он потерял способность к самостоятельному движению. В настоящее время его буксируют на базу.

Столкнувшийся с ним сухогруз остался на плаву, он двигается в порт Фукуяма в префектуре Хиросима. Причины произошедшего устанавливаются. Создан оперативный штаб по расследованию инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Венеции столкнулись круизный лайнер MSC Opera и прогулочный катер. В результате столкновения пострадали четыре человека на борту катера и один человек на борту круизного лайнера. Несколько пассажиров из-за столкновения оказались в воде.