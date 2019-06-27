Чикаго, США, , 08:22 — REGNUM

Работницу коктейль-бара в Чикаго задержали за плевок в сына президента США Дональда Трампа Эрика. Об этом Эрик Трамп рассказал изданию Breibart.

Сын американского лидера назвал поступок женщины «исключительно отвратительным» и заявил, что у неё «проблемы с эмоциями». Он также связал инцидент с выступлениями демократов против Трампа, обвинив сторонников этой партии в низкой культуре.

Отмечается, что женщину задержали сотрудники Секретной службы США. Владельцы бара временно отстранили её от работы и заявили, что разбираются в произошедшем. Они подчеркнули, что плевать в посетителей нельзя ни при каких обстоятельствах.

Напомним, 35-летний Эрик Трамп — второй сын и третий ребенок главы США. После избрания Дональда Трампа президентом он встал во главе семейного бизнеса — конгломерата The Trump Organization.

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