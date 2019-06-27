Вена, , 08:12 — REGNUM

В ходе поисково-спасательных работ на месте взрыва в жилом доме в столице Австрии обнаружено тело погибшей женщины, пишет газета Heute.

Кроме того, в течение ночи спасатели установили местонахождение еще одной жертвы. Она находится в одной из разрушенных квартир и не подает «признаков жизни». Таким образом, в списке пропавших без вести остается один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва 26 июня на Прессгассе в Вене пострадали 14 человек. По предварительным данным, это взрыв бытового газа.