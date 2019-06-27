Краснокаменск, Забайкальский край, , 08:17 — REGNUM

Матери школьниц, которых пригласили на творческую практику для художников-оформителей в Китай, бьют тревогу, сообщает Zab.tv.

Судя по видеокадрам, которые девочки прислали родителям, и переписке с ними в социальных сетях, воспитанницам художественной школы так и не удалось «набить руку», оформляя фасады зданий и расписывая стены. Вместо творческой практики подростков заставляют работать швейцарами и официантками. Вместо обещанной гостиницы детей поселили вначале в подвал без душа и питьевой воды, а затем и вовсе выселили на стройку, а вместо хвалёного трёхразового питания они изредка получают пустой рис.

Родители говорят, что организатором этой поездки выступили директор художественной школы и женщина-предприниматель. Как пояснила мать одной из школьниц Анна Кожевникова, о возможности поехать в Китай на практику в качестве художников-оформителей было объявлено на собрании, состоявшемся в школе в конце мая 2019 года.

«Проговаривали, что дети будут проживать в гостинице. Трехразовое питание. И по окончании работы оплата за месяц составит 20 тысяч. Если ребенок остается на два месяца, то, соответственно, 40 тысяч». Мать одной из школьниц Анна Кожевникова

Некоторые родители на это согласились. И тут начались странности. Юным художницам потребовалась покупка концертной «экипировки» для работы, причём — в магазине предпринимательницы-партнёра.

«Зачем юным художницам яркие туфли и костюмы?», — задаётся вопросом Анна Кожевникова. Из её слов следует, что приобретать пришлось туфли, колготки и шиньоны (на это ушло более тысячи рублей), а костюмы владелица дала детям бесплатно.

«Когда девочки заехали, их поселили в подвальное помещение. Размещали их китайцы. Три дня дети прожили в этом помещении. Где не работал душ, не было питьевой воды. С родителями могли связаться только через соцсети. Так мы узнали, в каких условиях живут дети». Мать одной из школьниц Анна Кожевникова

По её словам, в Китае выяснилось, что костюмы девочкам понадобились другие. А вместо мольберта им вручили подносы и отправили работать официантками и швейцарами в гостинице.

«Сначала дети стояли на первом этаже, встречали гостей. Говорили какие-то фразы на китайском языке. Потом туристы проходили в комнаты отдыха, а дети подавали им чай. Это первые дни. Затем обслуживали в кафе». Мать одно из девочек Юлия Черепанова

По её словам, в кафе, где девочки разливали спиртные напитки и подавали сигареты, был случай, когда один посетитель, прибывший с группой китайских мужчин, приставал к её дочери, предлагал присесть с ним и покурить.

«У детей стресс. Это она (дочь) мне все писала и звонила. Далее её перевели на второй этаж. Она стояла у лифта, обслуживала столы. То есть о том, чтобы ребёнок занимался творчеством, не шло и речи». Мать одной из школьниц Анна Кожевникова

Но и это ещё не всё. Судя по кадрам, снятым самими детьми в Китае, после проживания в отеле «Матрёшка» их перевезли жить на какую-то стройку. В комментарии к съёмке одна из девочек описывает дорогу, по которой дети ходят с работы и на работу:

Одна из девочек, отправленных на творческую стажировку в Китай «Вот торчат металлические штыри, в темноте их вообще не будет видно. Вот тут идёшь такой и чудненько в яму провалился. И больше никак не пройти. И мы должны ещё так жить до конца месяца. Ни интернета, свет вообще еле-еле, только холодная вода из крана, другой нет. Питьевую нам нужно самим покупать. А тут штыри торчат под тканью, даже не видно. Как хочешь, так и иди, а мы будем это всё в костюмах делать. Грязь постоянно, всякие машины тут ездят».

После полученных от дочерей известий отчаявшиеся родители и обратились к правоохранителям, а также — в СМИ. Предать эту историю огласке они решили ещё и потому, что подозревают: злоумышленники зарабатывают на дешёвом труде подростков не только в Краснокаменске. По некоторым данным, в Маньчжурии сейчас находятся также девочки из Улан-Удэ.