Краснокаменск, Забайкальский край, 27 июня 2019, 08:17 — REGNUM
Матери школьниц, которых пригласили на творческую практику для художников-оформителей в Китай, бьют тревогу, сообщает Zab.tv.
Судя по видеокадрам, которые девочки прислали родителям, и переписке с ними в социальных сетях, воспитанницам художественной школы так и не удалось «набить руку», оформляя фасады зданий и расписывая стены. Вместо творческой практики подростков заставляют работать швейцарами и официантками. Вместо обещанной гостиницы детей поселили вначале в подвал без душа и питьевой воды, а затем и вовсе выселили на стройку, а вместо хвалёного трёхразового питания они изредка получают пустой рис.
Родители говорят, что организатором этой поездки выступили директор художественной школы и женщина-предприниматель. Как пояснила мать одной из школьниц Анна Кожевникова, о возможности поехать в Китай на практику в качестве художников-оформителей было объявлено на собрании, состоявшемся в школе в конце мая 2019 года.
Некоторые родители на это согласились. И тут начались странности. Юным художницам потребовалась покупка концертной «экипировки» для работы, причём — в магазине предпринимательницы-партнёра.
«Зачем юным художницам яркие туфли и костюмы?», — задаётся вопросом Анна Кожевникова. Из её слов следует, что приобретать пришлось туфли, колготки и шиньоны (на это ушло более тысячи рублей), а костюмы владелица дала детям бесплатно.
По её словам, в Китае выяснилось, что костюмы девочкам понадобились другие. А вместо мольберта им вручили подносы и отправили работать официантками и швейцарами в гостинице.
По её словам, в кафе, где девочки разливали спиртные напитки и подавали сигареты, был случай, когда один посетитель, прибывший с группой китайских мужчин, приставал к её дочери, предлагал присесть с ним и покурить.
Но и это ещё не всё. Судя по кадрам, снятым самими детьми в Китае, после проживания в отеле «Матрёшка» их перевезли жить на какую-то стройку. В комментарии к съёмке одна из девочек описывает дорогу, по которой дети ходят с работы и на работу:
После полученных от дочерей известий отчаявшиеся родители и обратились к правоохранителям, а также — в СМИ. Предать эту историю огласке они решили ещё и потому, что подозревают: злоумышленники зарабатывают на дешёвом труде подростков не только в Краснокаменске. По некоторым данным, в Маньчжурии сейчас находятся также девочки из Улан-Удэ.