п. Нижнеангарск, , 08:02 — REGNUM

В Бурятии по факту катастрофы самолёта Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Об этом ИА REGNUM 27 июня сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

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По версии следствия, 27 июня в 10:30 по местному времени потерпел катастрофу самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара». Он следовал рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. При посадке в аэропорту Нижнеангарска самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Воздушное судно столкнулось со зданием очистных сооружений и загорелось.

По предварительным данным, погибли два человека — члены экипажа (по информации правительства Бурятии, погибли командир и техник). 14 человек доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести (по данным республиканских властей — медицинская помощь потребовалась 19 пострадавшим).

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«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, на борту самолёта Ан-24 находились 46 человек. Госпитализированы, в том числе, двое детей. На месте происшествия работают экстренные службы.

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