п. Нижнеангарск, , 07:45 — REGNUM

В Бурятии число пострадавших при аварийной посадке самолёта Ан-24 выросло до 19 человек, об этом ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

«На данный момент за медицинской помощью обратились 19 человек. Три человека госпитализированы, из них двое детей (17 и 13 лет). У всех пострадавших — травмы средней степени тяжести. Будет организован телемост с центральной районной больницей Нижнеангарска», — прокомментировал Фишев.

Он также уточнил, что в авиапроисшествии погибли два человека — командир и техник самолёта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа произошла 27 июня. По данным республиканского главка МЧС, в Северобайкальском районе в аэропорту посёлка Нижнеангарск пассажирский самолёт Ан-24 выкатился за пределы взлётной полосы. Изначально сообщалось о семерых пострадавших.

Самолёт, заходя на посадку, сошёл за пределы взлетно-посадочной полосы. При торможении воздушное судно развернуло, затем оно столкнулось с очистными сооружениями. Самолёт пробил ограждение и загорелся. По информации МЧС, на борту находились 46 человек, в том числе четверо членов экипажа.

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Комментируя авиапроисшествие, Алексей Фишев на своей странице в «Фейсбуке» написал, что после взлёта в воздухе у самолёта отказал один из двигателей.

«Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим», — подытожил он.

Добавим, на месте работают экстренные службы, в том числе 23 сотрудника полиции, которые осуществляют оцепление места происшествия, сообщили ИА REGNUM в республиканском МВД.

Самолёт Ан-24 выполнял рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск.

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