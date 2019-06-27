Киев, , 07:45 — REGNUM

На территории склада секонд-хенда, расположенного в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Огонь охватил территорию в 2,5 тыс. кв. метров.

«Возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2 тыс. 500 кв. м (общая площадь 3 тыс. 500 кв. м)», — сказано в сообщении.

Возгорание тушат 70 человек и 14 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе вспыхнул пожар в медицинском центре психического здоровья. В результате погибли семь человек.

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