Вена, , 07:26 — REGNUM

По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва бытового газа на третьем этаже жилого дома в столице Австрии, пишет газета Kronen Zeitung.

Взрыв повредил в общей сложности 22 квартиры, в которых зарегистрированы 42 человека. У полиции до сих пор нет связи с тремя жильцами дома. Одно из двух поврежденных зданий находится под угрозой обрушения.

Поисково-спасательные работы продолжались до ночи, однако люди под обломками обнаружены не были. После этого к разбору завалов приступила тяжелая техника. Один из 14 пострадавших находится в тяжелом состоянии, угроза его жизни миновала. Один из жильцов был выброшен взрывной волной на улицу из своей ванной комнаты, однако смог избежать серьезных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел во второй половине дня 26 июня на улице Прессгассе в Вене.