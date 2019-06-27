Улан-Удэ, , 06:52 — REGNUM

В Северобайкальском районе Бурятии самолёт выкатился за пределы взлетной полосы. В авиакатастрофе, по предварительным данным, погибли два человека.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, 27 июня в 10:30 (местн.) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в аэропорту посёлка Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет АН-24, заходя на посадку, сошёл за пределы взлетно-посадочной полосы. При торможении воздушное судно развернуло, затем оно столкнулось с очистными сооружениями. Самолёт пробил ограждение и загорелся. Сейчас его тушат.

На борту рейса, направлявшегося из Улан-Удэ в Нижнеангарск, находились 46 человек, в том числе четверо членов экипажа.

По данным МЧС, 44 человека спасены, семеро пострадавших доставлены в медучреждение. По предварительной информации, два человека погибли.

На месте работают оперативные службы и сотрудники органов внутренних дел. Всего 52 человека, 14 единиц техники.