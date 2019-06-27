Красноярск, , 06:43 — REGNUM

В Красноярском крае на утро 27 июня в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 17 лесных пожаров на общей площади 1731 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Леса горят в шести районах: Боготольском, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Эвенкийском. Угрозы для населённы пунктов нет, заверили в министерстве. В тушении принимают участие более 300 человек, задействовано 26 единиц техники.

За прошедшие сутки в крае ликвидировали четыре лесных пожара в Кежемском и Богучанском районах на общей площади 98 га. В течение дня в тушении принимали участие более 410 человек, 38 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 14 воздушных судов. Приводятся предварительные данные, что в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лесопожарный сезон-2018 нанёс Красноярскому краю ущерб в размере более 4 млрд рублей. Огонь уничтожил 1,6 млн гектаров леса.

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