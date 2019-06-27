Богота, , 05:46 — REGNUM

Неизвестные атаковали военную базу в колумбийском департамента Араука, сообщает портал Red+.

Сообщается, что неизвестные запустили по военной базе самодельные взрывные устройства. При этом вторая атака произошла в тот момент, когда на базу прибыл вертолет, чтобы забрать раненых в результате первой атаки в госпиталь. По предварительным данным, ранения получили пятеро колумбийских военнослужащих. Военные предполагают, что нападение могли осуществить члены «Армии национального освобождения» Колумбии (АНО).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе представитель АНО Пабло Бельтран опроверг причастность членов его организации к теракту возле полицейской академии в колумбийской столице Боготе. Он добавил, что организация взяла на себя ответственность за теракт лишь потому, что президент Колумбии Иван Дуке решил прервать переговоры с повстанцами.