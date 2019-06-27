Якутск, , 05:27 — REGNUM

Дело об изнасиловании жительницы Якутска, ставшее причиной громких акций протеста против мигрантов, передано в суд. В нём трое обвиняемых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

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Расследование дела завершено. Выяснилось, что девушка была изнасилована дважды сначала одним мужчиной, который похитил её, потом другим — к которому первый привёз её. Причиной похищения стало намерение одного из мужчин «расплатиться» с двумя другими за работы по ремонту машины, с этой целью он вместо 5 тыс. рублей обещал привезти им девушку для оказания интимных услуг. Для этой цели мужчина похитил жительницу Якутска, которая шла по городу поздно вечером. Он насильно затащил её в машину, заблокировал двери, а затем изнасиловал. После этого мужчина повёз якутянку в автосервис, и оставил её там. Теперь он обвиняется в похищении человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и из корыстных побуждений, изнасиловании с угрозой убийством, торговле людьми с применением насилия и разбое.

В автосервисе мужчины запретили похищенной женщине покидать помещение, и один из них совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После того, как работники автосервиса уснули, якутянка сбежала. Мужчины обвиняются в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Помимо этого, один из них ответит в суде за изнасилование.

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«Данное преступление вызвало широкий резонанс в связи с особой дерзостью его совершения, и с первых минут ход следствия находился на особом контроле руководства следственного управления. Следствием собрано достаточное количество доказательств виновности обвиняемых, которые легли в основу обвинительного заключения», — отметили также в следственном управлении СК РФ по Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, похищение и изнасилование женщины совершили мигранты, уроженцы Киргизии. Это стало причиной возмущения якутян, сразу после огласки инцидента спонтанно собравшихся на площади Якутска на несанкционированный митинг. Позже руководство республики пригласило жителей региона на уже официальное протестное мероприятие в здании спорткомплекса «Триумф», выразить возмущение туда приехали более 6 тыс. человек. Люди говорили о том, что недовольны миграционной политикой в регионе, считая, что приезжие отбирают рабочие места у якутян и ведут себя нагло. В течении нескольких дней после изнасилования и митингов жители республики громили овощные киоски и угрожали их владельцам, а приезжие из других стран водители маршрутных автобусов боялись выходить в рейсы. В городе прошли внеплановые проверки соблюдения гастарбайтерами миграционного законодательства.

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