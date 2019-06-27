Иркутск, , 05:19 — REGNUM

Крупный пожар возник в жилом доме в Иркутске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Сообщается, что возгорание произошло в районе 8:00 по местному времени (03:00 по московскому) в доме № 9б по улице Култукской. Пожар начался на первом этаже, где располагается служба доставки еды, однако по вентиляции огонь добрался до крыши здания. Площадь возгорания составляет 350 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимают участие 35 человек личного состава и 7 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 июня в жилом доме на улице Пушкина в Томске произошел пожар в общей кухне на третьем этаже. Работники экстренных служб эвакуировали из здания 50 человек по соображениям безопасности. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.