Пекин, 27 июня 2019, 04:49 — REGNUM
Шесть человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате взрыва на предприятии в китайской провинции Хэнань. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Как уточняется, ЧП произошло 26 июня на биотехнологическом предприятии в уезде Вэйши, принадлежащем компании Xumei Biotech.
По информации агентства, все пострадавшие были госпитализированы, один из них получил серьёзные ранения.
Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время расследуются. Правоохранительными органами задержан руководитель предприятия.