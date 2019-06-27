Пекин, , 04:49 — REGNUM

Шесть человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате взрыва на предприятии в китайской провинции Хэнань. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Как уточняется, ЧП произошло 26 июня на биотехнологическом предприятии в уезде Вэйши, принадлежащем компании Xumei Biotech.

По информации агентства, все пострадавшие были госпитализированы, один из них получил серьёзные ранения.

Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время расследуются. Правоохранительными органами задержан руководитель предприятия.