Челябинск, , 04:41 — REGNUM

Легковой автомобиль Renault в результате ДТП вылетел на тротуар в Челябинске, сообщает пресс-служба местного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что водитель иномарки проехал на запрещающий знак светофора и врезался в автомобиль марки Kia. После этого Renault вылетел на тротуар и сбил четверых пешеходов. Всех пострадавших в результате ДТП госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным полиции, виновнику аварии — 19 лет, его водительский стаж — менее одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Екатеринбурге столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них вылетел на тротуар и сбил женщину. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.