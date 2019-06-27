Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 27 июня 2019, 03:26 — REGNUM
Один подросток погиб и ещё трое пострадали в результате ДТП на железнодорожном переезде в Архангельской области. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
По информации ведомства, инцидент произошёл накануне вечером недалеко от станции Ломовое Плесецкого района.
«На железнодорожном переезде, оборудованном светозвуковой сигнализацией, автомобиль ВАЗ-2105 в нарушение правил дорожного движения выехал на пути перед приближающимся поездом №187 Архангельск — Новороссийск», — говорится в сообщении.
Отмечается, что машинист попытался остановить состав, применив экстренное торможение, а также подавал звуковые сигналы, тем не менее избежать столкновения не удалось.
По данным МЧС, в автомобиле находились четверо несовершеннолетних. Управлявшая автомобилем 16-летняя девушка в результате аварии погибла. Ещё две девочки, 13 и 14 лет, а также 16-летний юноша получили травмы различной степени тяжести.
Сообщается, что для транспортировки пострадавших в Архангельск к месту ДТП направлялся вертолёт санитарной авиации. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.