Биробиджан, , 03:27 — REGNUM

Ветеринарная служба Еврейской области выявила как минимум три случая заболевания домашних животных бруцеллёзом в Ленинском районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во всех трёх хозяйствах, где было выявлено заболевание, в настоящее время установлен карантинный режим, а специалисты выявляют причины, которые могли привести к распространению заболевания. Бруцеллёз опасен и для человека, при заболевании, происходит поражение опорно-двигательного аппарата, нервной и половой системы.

Один очаг зафиксирован в соседнем Хабаровском крае. Начальник управления ветеринарии при правительстве ЕАО Галина Дзюба рассказала ЕАОМедиа, что хозяйства, в которых выявлено заболевание, в течение последнего года не обследовалось ветеринарами, так как хозяева попросту не пускали специалистов на территорию.

Галина Дзюба «Сегодня бруцеллез зарегистрирован в трёх хозяйствах, где содержатся бараны и козы. После получения результатов исследования будут приниматься меры. В Хабаровском крае приняли решение действовать по самому жесткому варианту — уничтожить стадо. В принципе, заболевших животных уничтожают, а тех, кто находился с ними в контакте, можно лечить вакциной».

Несколько лет назад вспышки бруцеллёза фиксировались в Еврейской области из-за наводнения, когда уровень Амура поднялся на 9 и более метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области опасное для человека заболевание было выявлено у крупного рогатого скота в семи личных подсобных хозяйствах, из-за чего данная территория была взята на особый контроль, и был объявлен карантин.