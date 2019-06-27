Москва, , 02:59 — REGNUM

На внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло массовое ДТП с участием автобуса, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.

«На внешней стороне 40-го км МКАД (в районе торгового центра «Мега Теплый стан») произошло массовое ДТП с участием автобуса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по причине аварии затруднено движение по МКАД в этом районе. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в Подмосковье на Ярославском шоссе. В результате аварии пострадали два человека.