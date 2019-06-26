Москва, , 23:50 — REGNUM

В Москве на Ломоносовском проспекте загорелось общежитие Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сообщает 26 июня телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, огонь вспыхнул вечером на 10-м этаже здания общежития, расположенного на юго-западе российской столицы.

Пожар был потушен после того как охватил площадь 10 кв. метров. Информации о пострадавших нет.

Пожарные проводят тактическую вентиляцию помещений общежития.

Причины возгорания выясняются.