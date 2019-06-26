Красноармейский район, , 23:05 — REGNUM

Двое мужчин погибли, один пострадал при чистке канализационного люка в Красноармейске. По предварительным данным, они отравились метаном, сообщает «ЧП-Саратов».

Предполагается, что первым в канализационный люк полез более взрослый мужчина, он пытался прочистить люк, но ему стало плохо. За ним в колодец отправился внук, который также потерял сознание. Третьим на помощь мужчинам пришел сосед, который также спустился в канализационный люк.

В результате очевидцы самостоятельно подняли всех участников инцидента, мужчина и его внук погибли, а соседа госпитализировали в бессознательном состоянии в центральную районную больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работает полиция, сотрудники СУ СКР и МЧС по Саратовской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году в Севастополе два работника ГУПС «Водоканал» погибли во время чистки канализационной шахты.

Отмечалось, что работники выполняли плановые мероприятия, а техника безопасности была соблюдена.