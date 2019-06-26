Архангельск, , 19:47 — REGNUM

Архангельский областной суд признал виновным трех работников «Севмаша» в получении взяток. Об это ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

На скамье подсудимых оказались заместитель начальника отдела труда и заработной платы стапельно-сдаточного производства, начальник бюро эллинга 2 стапельно-сдаточного производства и мастер сварочных работ эллинга 2 стапельно-сдаточного производства.

Следствием и судом установлено, что они с 2014 по 2018 годы получали деньги от своих подчиненных за возможность получить сверхурочные работы и, как следствие, повышенную зарплату.

Всего сотрудники предприятия заработали на взятках более 6 миллионов рублей. Суд назначил им наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 лет до 4,5 лет с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года.

Справка:

ОАО «ПО «Севмаш» — российское машиностроительное предприятие оборонного комплекса, расположенное в городе Северодвинске (Архангельская область). Входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). За свою историю «Севмаш» передал Военно-морскому флоту страны 132 атомных, 36 дизель-электрических подводных лодок и 45 надводных кораблей.

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