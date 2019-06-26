Иерусалим, , 19:41 — REGNUM

В воздушном пространстве Израиля на протяжении трёх недель наблюдаются сбои в работе спутниковой навигационной системы GPS, сообщает 26 июня израильское национальное Управление аэропортов.

Аэропорт (cc) bilaleldaou

Отмечается, что до сих пор не получается установить причину этих сбоев, однако удалось избежать чрезвычайных ситуаций в воздухе.

Управление уточняет, что сбои происходят только в воздухе, а на земле они не фиксируются. Это затрудняет пилотирование самолётов и работу авиадиспетчеров.

Проблемы с работой спутниковой навигационной системы GPS наблюдаются во всём воздушном пространстве Израиля.