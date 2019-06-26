Чебоксары, , 19:24 — REGNUM

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей регионального ГИБДД. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, его подозревают в превышении полномочий.

Фигурантом уголовного дела стал заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы, административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД МВД по Чувашии. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«По версии следствия, в феврале 2019 года, явно с превышением своих должностных обязанностей, злоумышленник дал указание подчиненным сотрудникам ГИБДД не оформлять надлежащим образом и не направлять в суд административный материал в отношении лица состоящего с ним в дружеских отношениях», — говорят в прокуратуре.

По данным ведомства, речь тогда шла о нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.