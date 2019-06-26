Ульяновск, , 19:12 — REGNUM

В Ульяновской области вынесен приговор экс-заместителю генерального директора акционерного общества «Тепличное», которого обвиняли в получении взятки. Суд признал его виновным и назначил штраф. Данный приговор прокуратура региона считает «чрезмерно мягким» и планирует опротестовать, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Перед судом предстал бывший замдиректора компании «Тепличное», единственным акционером которого является Ульяновская область. По данным следствия, злоумышленник на встрече с индивидуальным предпринимателем, поставлявшим предприятию минеральные удобрения, потребовал деньги «за согласование как с единственным поставщиком проекта соответствующего договора». Перечисленные средства осуждённый «расходовал по собственному усмотрению», говорится в сообщении.

«В целом в период с декабря 2017 года по май 2018 года в результате таких преступных действий им было незаконно получено более 255 тысяч рублей», — говорят в прокуратуре области.

Сегодня, 26 июня, суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере»), назначив 2,1 млн рублей штрафа с лишением права занимать ряд должностей в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 5 лет.

«Учитывая, что прокуратура Ульяновской области настаивала на назначении указанному лицу наказания в виде восьми лет колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 5,14 млн рублей с лишением указанного права сроком на 10 лет, рассматривается вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления», — отмечают в прокуратуре, считая данный приговор «чрезмерно мягким».

Напомним, в мае 2019 года прокуратура Ульяновской области сочла «чрезмерно мягким» приговор, который вынесен бывшему заместителю начальника ГУ МЧС России по региону. Как сообщало ИА REGNUM, вместо реального срока, на чём настаивало гособвинение, суд назначил условный срок. Следствием и судом было установлено, что 18 июля 2018 года он через посредника получил взятку в виде топливной карты за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников почтовой связи за нарушения противопожарной безопасности.

Читайте также: Ульяновская прокуратура обжалует «мягкий приговор» полковнику МЧС