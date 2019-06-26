Вена, , 19:06 — REGNUM

В Вене раздался мощный взрыв, сообщает 26 июня австрийская полиция на официальной странице в «Твиттере».

Полицейские сообщают о четырёх пострадавших, на место происшествия прибыли машины скорой медицинской помощи и сотрудники экстренных служб.

Два здания на улице Прессгассе повреждены, обрушились несколько этажей. Кроме того, взрывом выбито много оконных стёкол.

Район взрыва оцеплен.

По предварительной информации, причиной взрыва может быть утечка бытового газа.