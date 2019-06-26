Рига, , 17:46 — REGNUM

Прокуратура потребовала тюремного заключения от 5 до 7,5 лет для обвиняемых по делу о золитудской трагедии и запретить выполнять должностные обязанности сроком на 5 лет для всех обвиняемых, сообщает новостное агентство LETA.

Так, прокуроры потребовали наказание в виде тюремного заключение со сроком на 7 лет и 6 месяцев для инженера-строителя Ивара Сергетса, строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша прокуроры потребовали заключения на 7 лет и 6 месяцев.

Для сотрудницы Maxima Latvija Инны Шуваевой, которая была ответственно за соблюдение норм охраны труда, и для трех бывших сотрудников Рижского строительного управления — заместителей начальников строительной инспекции Яниса Балодиса и Айи Мельниковой, а также эксперта отдела строительного надзора Марики Трейи — прокуратура потребовала 5 лет заключения.

Расследование дела было завершено в апреле 2019 года, в июне начался завершающий этап слушаний — прения, после которых начнутся выступления стороны защиты потерпевших и обвиняемых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, супермаркет Maxima в рижском районе Золитуде обрушился 21 ноября 2013 года, под обломками здания погибли 54 человека. Основной версией обрушения считается нарушение строительных норм.

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Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. Материалы дела обобщены в 80 томах, а общий размер заявленной компенсации составляет 155 млн евро. Рассмотрение уголовного дела о золитудской трагедии начало в декабре 2015 года. Maxima — крупнейшая сеть супермаркетов, принадлежащая литовскому капиталу.