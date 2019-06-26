Дагестанские Огни, Дагестан, , 17:45 — REGNUM

Схрон оружия и боеприпасов найден на территории заброшенного кирпичного завода в городе Дагестанские огни. Сотрудники правоохранительных органов выкопали из земли пулемёт, пулеметные ленты, боеприпасы и магазины к автомату Калашникова, сообщили ИА REGNUM 26 июня в пресс-службе МВД Дагестана.

Тайник, по предварительной информации, принадлежал членам бандгруппы, которые были уничтожены в ходе спецопераций в 2011 и 2013 годах. По факту обнаружения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2019 года дагестанские силовики обнаружили схрон с оружием и боеприпасами недалеко от села Стальское Кизилюртовского района. В республиканском управлении Росгвардии тогда рассказали, что тайник был спрятан в сливной металлической трубе. Предположительно, его устроили боевики, ликвидированные в январе 2019 года.

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