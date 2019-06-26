Берлин, , 17:06 — REGNUM

Два немецких истребителя Eurofighter Typhoon потерпели крушение 24 июня 2019 года. В прессе Германии появились некоторые подробности данного инцидента. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Катастрофа произошла около озера Мюриц на земле Мекленбург-Передняя Померания, примерно в 120 километрах к северу от Берлина. В этом районе находится национальный парк, и он является популярным местом отдыха в регионе.

Один пилот погиб в результате столкновения, другой выжил с травмами и, как ожидается, поправится. Около 300 немецких солдат провели ночь с 24 на 25 июня в поисках обломков, поскольку Бундесвер начинает свое расследование. Военные велели местным жителям держаться подальше от частей самолета, которые разбросаны на несколько километров друг от друга.

Предполагается, что причиной катастрофы были рискованные маневры пилотов, которые имитировали воздушный бой друг с другом. ВВС Германии днем 25 июня написали в Твиттере, что пилоту, погибшему в авиакатастрофе, было 27 лет, и у него было 400 часов лётного опыта. Выжил более опытный пилот, у него за плечами было более 3700 лётных часов.

Бундесвер располагает 140 истребителями Eurofighter Typhoon, которые производятся совместным консорциумом оборонных подрядчиков из Германии, Великобритании, Италии и Испании. Стоимость одной боевой машины составляет около 100 миллионов евро.

В немецкой прессе регулярно появляется информация о серьезных проблемах в ВВС Германии в связи с отсутствием запасных частей к самолетам. Значительная часть истребителей находится на земле многие месяцы из-за невозможности технического обслуживания. В 2018 году журнал Der Spiegel сообщал, что Бундесвер располагает только четырьмя боеготовыми истребителями Eurofighter Typhoon.

25 июня 2019 года минобороны Германии заявило, что 60 процентов самолетов данной марки в рабочем состоянии. Ведомство также отметило, что Eurofighter Typhoon является самым безопасным самолетом в истории Бундесвера. Столкновение 24 июня 2019 года считается первой катастрофой, которую самолет потерпел в Германии с 2004 года.