Махачкала, , 16:26 — REGNUM

Сильный дождь с градом обрушился на четыре района Дагестана: Кайтагский, Кизлярский, Магарамкентский и Шамильский. Ливни привели к отключению электричества в 11 населённых пунктах, сообщили ИА REGNUM 26 июня в пресс-службе регионального МЧС.

Кроме того, пять населённых пунктов в Магарамкентском районе остались без газа. Как отметили в чрезвычайном ведомстве, пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено. Более подробная информация уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая от ливней с градом пострадали несколько муниципалитетов Дагестана, а больше всего досталось селам Акушинского и Буйнакского районов. Стихия повредила кровли частных домов и вызвала сход оползней. Они привели к аварии на газопроводе, из-за чего без газа остались около 15 тыс. жителей села Нижнее Казанище.