Шадринск, Курганская область, , 18:03 — REGNUM

В Курганской области двум жителям города Шадринска предъявлено обвинение в похищении подростка. Готовится ходатайство о заключении их под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

На данный момент установлено, что вечером 24 июня 2019 года два шадринца в одном из дворов города схватили и насильно поместили 17-летнего подростка в багажник автомобиля. Вывезли его в лесной массив, где нанесли телесные повреждения.

По подозрению в совершении указанного преступления были задержаны два ранее судимых молодых человека 1996 и 1999 годов рождения.

По данному факту следственными органами СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по п.п."а», «д» ч.2 ст.126 УК РФ («Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья»).