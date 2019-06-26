Москва, , 16:02 — REGNUM

Запрет на строительство дома для своей семьи в Рязанской области стал причиной, из-за которой Абдусалам Залбегов вышел к зданию Министерства строительства и жилищно-коммунальной политики России с протестом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила супруга Залбегова.

Полиция Мвд.рф

«Он землю долго выбивал, а когда выбил, то запретили строить, и никто не соглашается ему помочь из местных властей, поэтому он решил действовать так. Муж возмущается, что ему нужно платить ежегодно за землю 50 тысяч рублей. И при этом не может ничего там сделать», — сообщила женщина.

Также она рассказала, что ей удалось связаться с мужем. Однако узнать, как у него дела, она толком не смогла.

«Я не знаю, как он там сейчас. Удалось только секунд 30 поговорить. Сказал: «Всё хорошо. Связи не будет. В полиции. Как будет возможность — позвоню», — сказала она.

Супруга пояснила, что на имевшемся в распоряжении семьи земельном участке запретили строительство:

«Мы получили участок, но вышел закон, запрещающий строиться, продавать, покупать дома и земли в этом районе. Село Пощупово, где находится выделенный нам участок, отнесли к есенинским землям. Не имея возможности ни продать, ни строить, надо платить ещё за участок 50 тысяч рублей. Муж две недели назад разровнял участок трактором, чтобы хотя бы что-то посадить, после чего позвонил глава администрации села и возмущался».

Она добавила, что муж остался один на один с проблемой и решил обратиться в Москву. О том, что мужчина будет действовать именно таким образом, женщина не знала.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Москве протестовавшего у Минстроя РФ гражданина сперва запустили внутрь здания, но вскоре закованного в наручники вывели стражи порядка.