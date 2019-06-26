Анкара, , 15:41 — REGNUM

В результате автокатастрофы в Турции погибли по меньшей мере 10 нелегальных мигрантов, об этом 26 июня сообщает Al Arabia.

После того как сотрудник службы безопасности пытался остановить автобус, водитель принял решение ускориться, в результате он врезался в местный магазин, что и привело к трагическим последствиям.

Инцидент произошел неподалеку от границы с Грецией. В автобусе находилось 40 человек, все выжившие получили ранения. Национальная принадлежность мигрантов неизвестна.

Напомним, большинство нелегальных мигрантов пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Наиболее удобный для этого маршрут — Турция. Беженцы спасаются от насилия в своих странах.