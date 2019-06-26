Ярославль, , 15:28 — REGNUM

Московское главное следственное управление ГУ МВД РФ завершило расследование преступной деятельности бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова и трех его сообщников, которые предлагали, в частности, экс-сенатору Юрию Удалову помощь в назначении на должность губернатора Ярославской области. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Согласно материалам дела, в 2015 году Юрий Удалов в беседе с первом заместителем министра Сергеем Шляковым выразил недовольство своим служебным положением и желание занять пост «высшего должностного лица субъекта Российской Федерации». В свою очередь Шляхов познакомил Удалова с «бывшим охранником Леонида Брежнева» Юрием Кузнецовым, который предложил за вознаграждение подготовить пакет документов для рассмотрения в администрации президента кандидатуры Юрия Удалова на должность губернатора Ярославской области, а также способствовать этому назначению иными способами.

Как известно, исполнить обещанное Кузнецов не смог, в 2016 году врио губернатора Ярославской области был назначен Дмитрий Мирнонов. Однако мошенники заверили Юрия Удалова, что смогут найти альтернативу — кресло губернатора Рязанской области. При этом, по версии следствия, для начала господину Удалову предлагалось поработать на посту главы Чеховского района Московской области. Резервным вариантом развития карьеры за деньги назывался пост министра в правительстве Подмосковья.

Все эти переговоры сопровождались требованиями у потерпевшего крупных сумм денег. По данным следователей, с ноября по декабрь 2016 года Кузнецов и компания получили от Юрия Удалова в рублях и валюте около 66 млн руб. При этом Юрий Кузнецов давал расписки в получении денег, а Сергей Шляков визировал их своими подписями.

В итоге оставшийся без обещанного карьерного продвижения Юрий Удалов летом 2018 года написал заявление в полицию.

По итогам следственных действий четырём фигурантам дела предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере. Адвокаты обвиняемых приступили к ознакомлению с материалами расследования.

Примечательно, что в деле фигурируют фамилии нескольких сотрудников аппарата правительства Московской области, оказывавших содействие обвиняемым по введению в заблуждение господина Удалова. Однако к уголовной ответственности в рамках этого дела они не привлечены.