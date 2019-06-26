Кызыл, , 15:27 — REGNUM

В Туве возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере в отношении бывшего руководителя налоговой службы. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 июня в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, в апреле 2018 года бывший замгендиректора ООО «Лунсин» и бывший руководитель управления ФНС России по Туве устно договорились о сокрытии факта уклонения компании от уплаты налога на прибыль за 2017 год в размере более 690 млн рублей за взятку в сумме свыше 15 млн рублей.

В мае 2018 года экс-руководитель управления обеспечила проведение выездной налоговой проверки вышеупомянутой компании, по результатам которой было вынесено решение об отсутствии у ООО обязанности уплатить налог на прибыль за 2017 год, что не соответствовало действительности. В свою очередь, заместитель генерального директора компании обеспечил перечисление взятки в размере более 15 млн рублей. Деньги скидывались разными частями на счёт указанной ему юридической фирмы.

Затем двое посредников передали указанную сумму разными частями бывшему руководителю УФНС России по Туве.

В отношении взяткодателя и посредников также возбуждены уголовные дела.

«Данная противоправная деятельность пресечена в результате оперативно-разыскной деятельности сотрудников управления ФСБ России по Республике Тыва», — говорится в сообщении СКР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае признана виновной в получении взяток бывшая заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей региона Надежда Маршалкина. От своего знакомого — руководителя крупной коммерческой организации — она получила взятку в виде двух автомобилей стоимостью порядка 4,7 млн рублей и 14 млн рублей путём безналичного перечисления на счёт фирмы, в которой она являлась учредителем. Суд приговорил красноярскую экс-замминистра к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу в 190 млн рублей.

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