Киев, , 15:22 — REGNUM

Адвокат, защищающий интересы семьи убитого в Переяслав-Хмельницком ребёнка, попросил президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече. Об этом адвокат заявил 26 июня на пресс-конференции, сообщило 26 июня информационное агентство «Укринформ».

"Мы обращаемся к Президенту Украины с просьбой обеспечить соблюдение конституционных прав семьи Тлявовых относительно справедливого расследования и неотвратимости наказания лиц, совершивших данное преступление. Мы просим обеспечить надлежащее выполнение требований закона относительно рассмотрения ходатайств, участия стороны потерпевших в уголовном производстве, объективного расследования», — подчеркнул он.

Защитник рассказал, что правоохранительные органы намерено препятствуют расследованию, а возможно и причастны к выгораживанию потенциальных убийц.

«Мы считаем, что Государственное бюро расследований (ГБР) фактически устраняет из производства лиц, которые должны нести ответственность наравне с подозреваемыми, которые есть в уголовном производстве», — отметил адвокат.

Речь идёт о том, что помимо двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребёнка, на месте происшествия находилось ещё два человека — сын одного из полицейских и другое лицо.

Адвокат заявил, что ГБР игнорирует его обращение по поводу проведения дополнительных экспертиз и сбора данных с целью установить, кто же стрелял на самом деле. Кроме того, претензии есть и к Национальной полиции, сотрудники которой вовремя не провели экспертизу на содержание алкоголя в крови подозреваемых и на наличие на их руках остатков пороха.

«Также не понятно, почему было фактически потеряно оружие, и это при том, что именно полицейские задержали подозреваемых… Мы считаем, что, либо с разрешения сотрудников полиции, либо сами сотрудники сообщили родственникам подозреваемых или другим лицам, которые спрятали оружие, чтобы виновные не были привлечены к ответственности», — подчеркнул представитель интересов пострадавшей семьи.

Адвокат отметил, что до сих пор нет результатов экспертизы, которая ответила бы на вопрос, из какого оружия был убит мальчик.

Напомним, 31 в Переяслав-Хмельницком два патрульных полицейских устроили стрельбу по мишеням и предположительно ранили пятилетнего Кирилла Тлявова, который позже скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые в убийстве отказались сотрудничать со следствием. Они также отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

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