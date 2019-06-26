Москва, , 15:21 — REGNUM

Знакомые протестовавшего у здания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Абдусалама Залбегова удивлены его поступком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил друг задержанного Александр.

По его словам, Залбегова он знает только с хорошей стороны. Мужчина всегда проявлял себя как порядочный и образованный человек. Причиной же, по которой тот вышел к зданию Минстроя РФ, стала проблема со строительством дома.

«Землю выбивал долго, а когда получил, то строить запретили», — сообщил товарищ Залбегова.

Как сообщало ИА REGNUM, протестовавшего у Минстроя РФ гражданина сперва впустили внутрь здания, но вскоре, закованного в наручники, вывели стражи порядка. По некоторым данным, протестовавший облил себя бензином.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве пока не комментируют ситуацию.