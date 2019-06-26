Симферополь, , 15:16 — REGNUM

Максимальная скорость автомобиля, зафиксированная на Крымском мосту дорожными инспекторами, составила 243 км/ч. Об этом сообщил начальник центра фиксации правонарушений регионального ГИБДД Дмитрий Леонтьев.

Такое нарушение произошло в феврале. Водителя оштрафовали за превышение скорости на 5 тыс. рублей.

Управлявший автомобилем BMW мужчина очень спешил, хотел попасть в Крым, добавил Леонтьев.

Отметим, указанной скорости достаточно, чтобы поднять в воздух пассажирский лайнер. Так, Boeing 737 отрывается от земли на скорости 220 км/ч, Ту-154М — 210 км/ч, а Ил 96 — 250 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГИБДД предложили наказывать за повторное нарушение правил, зафиксированное камерами фотофиксации, увеличенным штрафом.