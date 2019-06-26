Воронеж, , 15:08 — REGNUM

В Воронеже трёхлетняя девочка, оставленная без присмотра взрослых, утонула в пруду. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области, было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, пруд находится на территории домовладения в Советском районе Воронежа. Вечером 14 июня ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, упал в пруд и утонул.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины и обстоятельств смерти ребенка и допросили свидетелей.

Как сообщает ИА REGNUM, также продолжается расследование гибели девятилетнего мальчика, утонувшего 22 июня в селе Верхний Мамон. Мальчик, которого также взрослые оставили без присмотра, решил искупаться в Дону, но не справился с течением. Тело было обнаружено спасателями 23 июня на расстоянии километра ниже по течению.